Najtańsze all inclusive na lato 2022. Ten kraj nie ma sobie równych

Bułgaria - najtańsze all inclusive na lato 2022

- Jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie wyjazdu letniego, lepiej nie zwlekajmy z rezerwacją - ostrzega Marzena German z Wakacje.pl. - Wszelkie prognozy mówią, że w tym roku ludzie będą podróżować jak przed pandemią, a to oznacza, że na urlop do hoteli w krajach basenu Morza Śródziemnego czy nad Morze Czarne wyruszą licznie nie tylko Polacy, ale też mieszkańcy innych krajów europejskich. To właśnie dlatego wkrótce może zabraknąć miejsc w najbardziej atrakcyjnych hotelach i resortach all inclusive - dodaje ekspertka.