Najtańsze all inclusive na lipiec. Ten kierunek nie ma sobie równych

- W przypadku Turcji znacząca większość rezerwacji dotyczy jednak pobytów w formule all inclusive, bo to opcja, która pozwala zaoszczędzić na wakacjach - zauważa ekspertka Wakacje.pl. - Dzięki niej nie trzeba obawiać się ponoszenia dodatkowych kosztów pobytu w postaci zakupu obiadów, przekąsek czy napojów. To również dostęp do programów animacyjnych i sportowych. Turcja jest też doceniana za atrakcyjny stosunek ceny do jakości, bo, jak wynika z obserwacji rynkowych, Polacy bardziej niż na koszt wyjazdu uwagę zwracają właśnie na zakres usług, który za wydane pieniądze otrzymują - kończy German.