Kierunek numer jeden na lato 2023. Jaki kurort wybrać?

Alanya i Konakli - wizytówka riwiery

Alanya, położona 125 km od lotniska, to najbardziej znany kurort w Turcji. Słynie z piaszczystych plaż, na czele ze słynną Plażą Kleopatry, i czystej wody, co potwierdza Błękitna Flaga. Miasto pamięta bardzo odległe czasy, co czuć w wielu miejscach – koniecznie trzeba zobaczyć Twierdzę Alanya Kalesi i Czerwoną Wieżę, która znajduje się w porcie. W okolicy warto z kolei wybrać się do wodospadu Manavgat czy Aspendos ze świetnie zachowanym rzymskim teatrem. Alanya to także centrum rozrywkowe. Tutejsze imprezy do białego rana owiane są legendami. Najwięcej klubów i dyskotek znajduje się w okolicy portu, na plażach można się też bawić pod gołym niebem.