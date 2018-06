Najtańsze greckie wyspy. Wakacje w Grecji dla oszczędnych

Greckie wyspy kuszą słońcem, pewną pogodą, widokami i ciekawymi miejscami. Wypoczywają tutaj celebryci, ale to nie znaczy, że nie da się znaleźć tanich ofert wakacji w Grecji. Podpowiadamy, jak szukać i co wybrać na obecny sezon urlopowy.

Tanie wakacje w Grecji w praktyce

Szukając dobrych ofert wakacji w Grecji w atrakcyjnych cenach, w pierwszej kolejności zwracajmy uwagę na niesamowite greckie wyspy. Następnym etapem powinno być skupienie się na rozwiązaniach typu Grecja last minute, zwłaszcza tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego (w czerwcu) oraz wczesną jesienią. Najbardziej korzystne cenowo są w pełni zorganizowane wyjazdy z przelotami z Polski na miejsce, transferami bezpośrednio do hotelu oraz zakwaterowaniem z pełnym wyżywieniem bądź dwoma posiłkami dziennie - to śniadania oraz obiadokolacje, najczęściej z dodatkowo płatnymi napojami do wieczornych posiłków. Świetnym wyjściem jest także korzystanie z obiektów noclegowych blisko morza albo w pierwszej linii brzegowej, co eliminuje dodatkowe nieprzewidziane wydatki na transport na plażę. Część hoteli dysponuje jednak własnymi bezpłatnymi busami dowożącymi turystów nad samą wodę, kursującymi kilkukrotnie w ciągu dnia aż do wczesnych godzin wieczornych.