Najtańsze miasta w Europie. Zaskakujące pierwsze miejsce

Koszt weekendu w Atenach to 207 funtów (1133 zł). Za wypad do Lizbony zapłacimy średnio 218 funtów (1194 zł). Przykładowo koszt dwudniowego noclegu wzrósł w stolicy Portugalii z 73 funtów we wrześniu 2021 r. do 115 funtów (630 zł). Za weekend w Krakowie według Brytyjczyków zapłacimy 219 funtów (1199 zł).