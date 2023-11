Największa wyspa Afryki dostępna z Polski. Raj inny niż wszystkie

Największa wyspa Afryki zajmuje powierzchnię prawie 600 tys. km kw. Słynie z majestatycznych baobabów, czerwonych płaskowyżów i 150 tys. gatunków endemicznych zwierząt, w tym lemurów. Madagaskar to istny raj, do którego z Polski można dolecieć bezpośrednio w ok. 10,5 godziny.