Największa zmora plażowiczów nad Bałtykiem. "Tutaj nie ma reguły"

Pomorskie - sinice powodem zamknięcia kąpielisk

W miniony weekend Sanepid poinformował, że woda w kilku pomorskich kąpieliskach jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Od soboty zamknięte są trzy kąpieliska w Gdyni: Babie Doły, Śródmieście oraz Redłowo. W poniedziałek sinice zaobserwowano również na kąpielisku w Gdyni Orłowie, w Sopocie - Kamiennym Potoku, a także w Gdańsku - w Jelitkowie i Brzeźnie. We wtorek 11 lipca w tych dwóch ostatnich można się już kąpać, za to w Gdyni i Sopocie do wody wciąż wchodzić nie wolno.