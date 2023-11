Największy błąd podczas spotkania z niedźwiedziem

- Z niedźwiedziami wchodzimy sobie coraz częściej w drogę. Dlatego, jeśli wiemy, że na jakimś szlaku czy obszarze jest niedźwiedź, ustawiamy tablice ostrzegające, żeby turyści byli czujni. Są one po to, żeby wiedzieć, jak się zachować, wchodząc do lasu lub na szlak, gdzie może być niedźwiedź. Taka tablica to sygnał, żeby nie zachowywać absolutnej ciszy, żeby nie skradać się jak Indianin, tylko, np. idąc szlakiem, rozmawiać ze sobą czy choćby pogwizdywać - wyjaśnił Marszałek.