Największy samolot świata. Pomyślnie przeszedł pierwsze testy

Stratolaunch to prawdziwy król wśród podniebnych maszyn. Ma rozpiętość skrzydeł dłuższą niż boisko piłkarskie. Dwukadłubowy gigant jest już po pierwszych testach. Oficjalny lot odbędzie w 2019 r.

To nie wszystko - statek porusza się po ziemi na 28 kołach. Masa pojazdu wynosi 227 ton, zaś po całkowitym napełnieniu sześciu zbiorników na paliwo i doczepieniu maksymalnego dopuszczalnego ładunku, wartość ta wzrasta do 540 ton. Zasięg statku szacowany jest na ok. 2 tys. km, a żeby w ogóle wzbić się w powietrze, potrzebuje rozbiegu na pasie startowym o długości co najmniej 3,7 km. Maszynę napędza sześć silników odrzutowych PW4056 produkcji koncernu Pratt & Whitney.