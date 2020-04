Nakaz zasłaniania ust i nosa. Kto nie musi nosić maseczki ochronnej?

- dzieci do 4. roku życia; - osoby poruszające się samochodem same, z domownikami lub dziećmi do 4 lat; - osoby, które mają problemy z oddychaniem (nie jest wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia), - osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (również nie jest wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia); - duchowni sprawujący obrzędy religijne; - żołnierze wykonujący zadania służbowe; - rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie; - kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni (pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną); - osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób mających bezpośrednio styczność z interesantami lub klientami; - żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Należy odkryć twarz, jeśli zażąda tego od nas policjant

Należy pamiętać też, że do zakrycia nosa i ust nie trzeba używać specjalistycznych maseczek. W tym celu można użyć na przykład apaszki lub szalika. Zasada ta obowiązuje do odwołania. Według wstępnych prognoz będziemy zobligowani do zakrywania ust i nosa co najmniej do końca 2020 r.