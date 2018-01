Nanga Parbat. Niedostępny szczyt z dramatyczną historią

Nanga Parbat, dziewiąty co do wysokości szczyt świata, jeszcze do 2016 r. był jednym z dwóch ostatnich ośmiotysięczników, które nie zostały zdobyte zimą. Wiąże się z nim wiele dramatycznych wydarzeń.

Naga Góra (8126 m n.p.m.) to jeden z najbardziej niedostępnych szczytów na świecie. O niebezpieczeństwie, jakie czyha na dziewiątej najwyższej górze świata, mówi liczba ofiar, które pochłonął ośmiotysięcznik. Podczas samych prób zdobycia Nangi zginęło tu ponad 30 osób. Jako pierwszy w historii na szczycie stanął austriacki wspinacz Hermann Buhl w 1953 roku.

Pierwsze polskie wejście miało miejsce w 1985 roku. Wówczas Nangę zdobyli Zygmunt Andrzej Heinrich, Jerzy Kukuczka, Sławomir Łobodziński i Carlos Carsolio. Sukces stał niestety w cieniu tragedii – podczas wyprawy zginał Piotr Kalmus, porwany przez lawinę. W tym samym roku na Nagą Górę dotarły także Anna Czerwińska, Krystyna Palmowska i Wanda Rutkiewicz, które były pierwszym zespołem kobiecym na szczycie.

Zimowe wyprawy na Nanga Parbat Zimą góra bardzo długo nie chciała dać się zdobyć. Próbowały tego dokonać 34 wyprawy na przestrzeni ponad 20 lat. Ostatecznie na szczycie 26 lutego 2016 r. stanęli Włoch Simone Moro, Pakistańczyk Muhammad Ali oraz hiszpański Bask Alex Txikon.

Polskich wypraw pod Nangą zimą było 15. Rekordzistą jest Tomek Mackiewicz, który w tym roku zaatakował Nagą Górę po raz siódmy w karierze. Pierwszy raz był tu w sezonie 2010/2011. Dotarł wówczas na wysokość 5100 m n.p.m. Potem przez 5 kolejnych lat wracał pod Nangę co roku. W 2012 r. dotarł do 5500 m n.p.m., rok później już do 7400 m n.p.m., w 2014 r. podobnie - 7200 m n.p.m. Zimą 2014/2015 przyjechał do Pakistanu z francuską wspinaczką Elisabeth Revol. Wspólnie dotarli na wysokość 7800 m n.p.m. i musieli wracać. Podczas schodzenia Mackiewicz wpadł do szczeliny. Zdołał się wydostać, ale obrażenia wymusiły na nim zakończenie wyprawy. W sezonie 2015/2016, gdy Alex Txikon, Ali Sadpara i Simone Moro zdobyli szczyt zimą, Mackiewicz i Revol dotarli na wysokość 7500 m n.p.m.

Niebezpieczna góra Nanga Parbat pochłonęła życie 61 wspinaczy. Czarnym okresem były lata 30. XX wieku. W 1934 roku wyprawa złożona z 16 osób osiągnęła wysokość 7850 m n.p.m. Do domu wróciło tylko 7 z nich. 3 wspinaczy i 6 szerpów zginęło podczas zejścia. 3 lata później lawina pochłonęła 15 osób - 9 wspinaczy i 6 szerpów. Niektórzy nazywają nawet Nanga Parbat "Górą Mordercą".