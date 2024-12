Narciarski raj dla całej rodziny na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy-Zdroju

Jasne! Jaworzyna Krynicka zachwyca profesjonalnym oświetleniem tras (1 i 6), które umożliwiają bezpieczną jazdę do późnych godzin nocnych. Oznacza to, że lampy LED emitują jasne, równomierne światło, które zapewnia lepszą widoczność dla narciarzy. Możliwe jest także dostosowanie barwy światła, co poprawia komfort szusowania. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą w pełni wykorzystać każdy dzień na stoku. Wieczorne szusowanie rozpoczyna się wraz z nadejściem okresu Świąt Bożego Narodzenia - od godziny 18 do 21.