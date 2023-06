Nawet 160 tys. zł grzywny za głośne słuchanie muzyki na plaży

Mandat za głośną muzykę na plaży

Polscy turyści, którzy wybierają się na urlop do Portugalii, muszą być ostrożni. Za nieprzestrzeganie zakazu można dostać karę grzywny w wysokości do 36 tysięcy euro (ok. 160 tys. zł). "Używanie sprzętu nagłaśniającego i powodowanie hałasu jest teraz zgodnie z przepisami zakazane" - podała w oświadczeniu dyrekcja AMN.