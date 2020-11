Nawiedzone miasteczka w USA. Atrakcje tylko dla odważnych

To sielankowe otoczenie stało się scenerią kultowego filmu "Jeździec bez głowy", którego scenariusz nawiązuje do legendy spisanej w XIX w. przez amerykańskiego pisarza Washingtona Irvinga. Tytułowy jeździec to duch żołnierza poległego w wojnie secesyjnej. Zginął w wyniku ścięcia, przez co po śmierci nie mógł zaznać spokoju i pod wpływem złych mocy nękał mieszkańców miasta, ścinając wybranym nieszczęśnikom głowy, a reszcie napędzając potwornego stracha.