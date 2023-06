Nie bądź wakacyjnym przestępcą! Niektóre pamiątki mogą być pułapką!

Jaka jest zatem najlepsza pamiątka?

Tyle zakazów i obostrzeń pewnie zostawia Cię w konsternacji – co będzie bezpieczną pamiątką z wakacji? Zdaniem Fundacji WWF Polska najlepsze będą po prostu zdjęcia – nie tylko zdadzą próbę czasu, ale nie stanowią też zagrożenia dla przyrody i dla Ciebie. Pamiętaj jednak, żeby robiąc zdjęcia, też być odpowiedzialnym turystą. Unikaj robienia zdjęć z tresowanymi w nieludzkich warunkach słoniami czy tygrysami, które nie znają innego życia niż to w niewoli. Tego typu atrakcje również przyczyniają się do cierpienia tych zwierząt, napędzając interes hodowlany. Nie wyciągaj też z wody morskich organizmów! Niewiele osób wie, ale rozgwiazda wyjęta z wody po kilku sekundach umiera. Pamiętaj, od przyrody zależymy my wszyscy, dlatego powinniśmy ją szanować!