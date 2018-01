Nie każdy zobaczy Tadź Mahal. Indie wprowadzają limit turystów

Władze Indii zapowiedziały właśnie, że wprowadzą limit dzienny turystów, którzy będą mogli zwiedzać słynny Tadź Mahal. Na razie chodzi tylko o Hindusów, ale niewykluczone, że w przyszłości limity obejmą też zagranicznych turystów.

Tadź Mahal w Agrze jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie i zaliczany jest do 7 nowych cudów świata. Każdego roku odwiedzają go miliony turystów. Wstęp dla turystów zagranicznych wynosi 1000 rupii, czyli ok. 55 zł. Największą grupę zwiedzających stanowią Hindusi, którzy za bilet wstępu płacą tylko 40 rupii (ok. 2 zł). Zdaniem władz Indii jest ich niestety za dużo. Dlatego wpadli na pomysł wprowadzenia limitów.