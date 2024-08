Nie przegap najsmaczniejszego dnia tego roku!

Festiwal Polska Od Kuchni, to wydarzenie, które przyciąga tłumy miłośników kulinariów i tradycji. Na festiwalu czekają na odwiedzających regionalne przysmaki z różnych zakątków Polski, warsztaty kulinarne prowadzone przez Katarzynę Bosacką i Kubę Steuermarka, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i degustacje wyjątkowych potraw. To prawdziwa uczta dla smakoszy i doskonała okazja, by nauczyć się przygotowywać tradycyjne polskie potrawy pod okiem doświadczonych kucharzy. Nie zapominamy o najmłodszych festiwalowiczach, na których czeka wesołe miasteczko i kraina słodkości.