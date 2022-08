Nie tylko ubezpieczenie. To warto sprawdzić przed kupnem wycieczki

Przepisy dopuszczają możliwość zorganizowania wyjazdu bez zgłaszania organizatora do ewidencji, ale pod ściśle określonymi warunkami. Zorganizować wycieczkę może, że ten, kto robi to niezarobkowo, dla ograniczonej grupy osób (np. dla grupy znajomych, klasy czy drużyny harcerzy) i robi to okazjonalnie. - Co ważne, wszystkie trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie - zaznaczył.