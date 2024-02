Nie wpuścili go do samolotu. Zonk na lotnisku

Choć dla wielu osób overbooking to kłopot, to z postu dziennikarza wynika, że był on nieco rozbawiony całą sytuacją. "Przemiła pani z lotniska postanowiła zagrać jeszcze w "idź na całość" z pasażerami. Tak mieliśmy zdobyć miejsce dla mnie" - relacjonuje. - "Do wyboru była bramka numer 1 czyli lot, a w bramce numer dwa spontaniczny nocleg w WWA. Do drugiej dopłacała jeszcze 250 eurasów na spontaniczną imprezę. Nikt się nie zgłosił, ja mam za to ZONKA... I 250 eurasów".