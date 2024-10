Niedoceniana perełka Portugalii. Dokonano tam wielkiego odkrycia

Naukowcy podejrzewają, że w pobliżu ruin kompleksu termalnego mogła istnieć nekropolia. Takie przypuszczenie wysnuto po odkryciu nagrobków. To dodatkowo wzmacnia tezę, że okolica ta miała istotne znaczenie w czasach rzymskich i to nie tylko w kontekście rekreacyjnym.

Prace archeologiczne w Alter do Chão zakończyły się we wrześniu tego roku. W badaniach brały udział zespoły naukowe z Portugalii, Hiszpanii i Brazylii.

Region Alentejo zajmuje ok. jedną trzecią powierzchni kontynentalnej części Portugalii, a zamieszkiwany jest zaledwie przez ok. siedem proc. ludności tego kraju. Nie jest to miejsce tak popularne turystycznie jak Lizbona, porto czy Algarve. Nie oznacza to jednak, że nie ma nic wartego uwagi do zaoferowania turystom.