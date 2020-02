Niegrzeczne podróże. Romans, ryzyko i ściema jako pamiątki z wakacji

Podróże kształcą, uczą tolerancji, poszerzają horyzonty - tak lubimy myśleć, planując wakacje. Ale za podróżowaniem niekoniecznie stoją tylko szlachetne intencje. Destination Analyst, amerykańska firma badająca trendy w turystyce, opublikowała niedawno raport zdradzający dowody na ciemniejszą stronę podróży. Przyjrzała mu się Magda Owczarek.

Badanie “The State of American Traveler” przeprowadzono na grupie ponad 2 tys. respondentów, wśród których znaleźli się dorośli Amerykanie. Oprócz neutralnych zachowań i tendencji związanych z podróżami, takich jak wybór kierunku podróży, sposób spędzania czasu na wakacjach czy średnie wydatki w czasie urlopu , w ankiecie znalazły się pytania, na które raczej nikt nie odpowiada głośno. Pozwoliło to badaczom na stworzenie profilu współczesnego podróżnika, który ma na sumieniu liczne grzeszki.

Miłosne podboje

Od niewinnych wakacji solo lub z przyjaciółką już tylko krok do zdrady. 21,9 proc. badanych po cichu liczyło na to, że w czasie wyjazdu pozna kogoś nowego. Kto szuka, ten znajduje: okazuje się, że prawie wszystkim się to udało (bo aż 21 proc.).