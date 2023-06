Nieoczekiwane odkrycie. Odnaleziono zasypane tory na terenie dawnej kwatery wojsk III Rzeszy

Nie wiedzieliśmy, że była tu kolej

- Ku naszemu zdumieniu kolega Karol Konratowski odnalazł na głębokości około 1,5 m tory kolejki wąskotorowej. Zaczęliśmy odkopywać je łopatami, bo na ten moment na to mamy pozwolenie i oprócz torów znaleźliśmy koła - jedno już odkopane, drugie odkopujemy. Są to prawdopodobnie koła wagonu - powiedział Bartłomiej Plebańczyk i podkreślił, że odkrycie to jest o tyle zaskakujące, że dotąd nie było wiadomo, że na terenie kompleksu w Mamerkach funkcjonowała kolej wąskotorowa.