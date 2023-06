Wielka atrakcja dla miłośników podróżowania koleją. Widoki jak z bajki

Nowy wagon panoramiczny z Przemyśla do Wiednia

Już niebawem w trasę wyruszy nowy wagon panoramiczny, zakupiony w Szwajcarii przez PKP Intercity. Uzupełni on skład pociągu Porta Moravica, który jeździć będzie na trasie Przemyśl - Graz, przez Kraków, Ostravę i Wiedeń. Jest to część nowego zakupu, obejmującego łącznie trzy wagony pochodzące z SBB (SBB to Szwajcarskie Koleje Federalne).