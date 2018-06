Nieodkryte miejsca na mapie Polski. Idealne na weekendowy wypad

W Polsce jest wciąż wiele nieodkrytych przez turystów miejsc. Kuszą nie tylko widokami, ale też często bogatą historią czy ciekawymi zabytkami. Są idealne na krótki urlop i doskonale wpasowują się w coraz modniejsze wyjazdy w stylu slow travel.

Boguszów-Gorce, Dolny Śląsk

Wycieczkę po mniej znanych, ale za to bardzo urokliwych miejscach zaczynamy w zachodniej części Sudetów Środkowych. Pomiędzy masywami górskimi Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych ukryty jest jeden z atrakcyjniejszych zakątków ziemi wałbrzyskiej - Boguszów-Gorce .

Jedną z kilku charakterystycznych gór otaczających Zagłębie Wałbrzyskie jest Dzikowiec (836 m n.p.m.), na którego szczycie znajdziemy 20-metrową wieżę widokową. Bajeczne miejsce położone niedaleko centrum miasta przyciąga turystów szukających wrażeń oraz wyciszenia w otoczeniu natury. Malownicze tereny można podziwiać z lotni, motolotni czy paralotni. Organizowane są też zjazdy prowadzone dwiema trasami do kolarstwa grawitacyjnego.

Mimo licznych pożarów, które w dawnych czasach niszczyły zabudowę miasta, nadal możemy podziwiać kilka charakterystycznych i zabytkowych obiektów. Do najcenniejszych należy kościół św. Trójcy. Warto także zobaczyć barokowy ratusz, znajdujący się w najstarszej dzielnicy miasta. Co ciekawe, jest to najwyżej położony ratusz miejski w Polsce (592 m n.p.m.). Dawne budownictwo zobaczymy też na ulicy Fornalskiej, gdzie nadal stoją domy i kamienice z początku XVIII w.