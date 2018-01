Niepełnosprawna kobieta upokorzona na lotnisku. Obsługa kazała jej płacić za pomoc

23-letnia Nathalie Allport-Grantham cierpli na zespół chorób genetycznych, który utrudnia jej poruszanie się oraz noszenie cięższych rzeczy. Na lotnisku Stansted zamówiła usługę pomocy specjalnej, która znacznie ułatwiłaby jej przemieszczanie się. Obsługa uznała jednak, że Nathalie jej nie potrzebuje.

Kobieta leciała z Londynu do Nicei 31 grudnia ubr., a świadoma swoich dolegliwości zamówiła na lotnisku Stansted usługę pomocy specjalnej. Chodziło przede wszystkim o to, żeby została przewieziona do samolotu na wózku inwalidzkim oraz żeby pracownik obsługi pomógł jej wnieść na pokład bagaż podręczny. Niestety, wózek, choć został Angielce przydzielony zaraz po odprawie, został jej później odebrany.