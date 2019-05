Niesamowite odkrycie. Znaleziono obrazy XIX-wiecznego malarza

Niedaleko Półwyspu Krymskiego znaleziono wrak statku. Prawdziwą perełką jest jednak to, co znajdowało się w środku okrętu. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich miłośników sztuki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Statek znaleziono na dnie Morza Czarnego (Screen RUPTLY/x-news)

Na dnie Morza Czarnego znaleziono wrak statku parowego. Okręt spoczywa na głębokości 40 metrów, w odległości 19 km od Przylądka Tarchankuckiego na zachodzie Półwyspu Krymskiego. Prawdziwą atrakcją było jednak to, znajdowało się w środku wraku.

Okazuje się, że na pokładzie odnaleziono obrazy, które prawdopodobnie należą do rosyjskiego malarza romantycznego Romana Ajwazowskiego. To artysta, który tworzył w XIX-wieku. W środku znajduje się 10 fragmentów płócien, jednak jak na razie nie można ich wydobyć. Istnieje bowiem bardzo duże ryzyko, że dzieła zostaną uszkodzone.

Statek zatonął 16 kwietnia 1895 roku podczas zderzenia z innym rosyjskim okrętem. Obiekt namierzyła w 2018 roku ekspedycja podwodna "Neptun". Zdjęcia wraku trafiły do sieci kilka dni temu.