Niesamowite ujęcie z Polski. To pierwszy raz w historii

Sukces pasjonatów: "Udało się zapisać na kartach historii"

Jest to pierwsza w historii udokumentowana obserwacja najwyższych polskich gór z Niziny Mazowieckiej. Maksymalna odległość do obserwowanych szczytów wynosi 230 km – do Łomnicy. Inne widoczne wierzchołki to, leżące w słowackich Tatrach Wysokich, Durny i Lodowy Szczyt.