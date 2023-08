Nietuzinkowa wystawa na ŚDM. Zebrały się tłumy

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowa impreza, w czasie której katolicka młodzież z całego świata spotyka się z papieżem. Religijne festiwale, które zawsze rozpoczynają się od uroczystej mszy inauguracyjnej, odbywają się co dwa, trzy lub cztery lata, a zapoczątkowane zostały z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku. Tegoroczne obchody ŚDM rozpoczęły się 1 sierpnia w Lizbonie i potrwają przez sześć dni. Kraj, w którym mają one miejsce, ogłosił papież Franciszek już w 2020 roku. W czasie imprezy młodzież może także obejrzeć wiele wystaw o tematyce religijnej.