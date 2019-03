Nietypowa stacja kolejowa. Zdecydowanie przyjemnie czeka się na niej na pociąg

Jest jednym z najbardziej nietypowych przystanków kolejowych na świecie. Na japońskiej "stacji przejrzystego widoku" nie znajdziesz schodów, poczekalni czy dworca. Za to możesz zrobić stąd piękne zdjęcia!

Japońska kolej Nishikigawa w prefekturze Yamaguchi posunęła się o krok dalej. W miejscowości Iwakuni wybudowała jedną z najbardziej nietypowych stacji na świecie. Służy ona jedynie do podziwiania malowniczych widoków na dolinę rzeki Nishiki. Turyści przyjeżdżają tu głównie po to, żeby robić zdjęcia. Przystanek nazywa się Seiryu Miharashi Eki, co w języku polskim oznacza "stacja przejrzystego widoku".