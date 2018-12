Nietypowe zachcianki hotelowych gości. Potrafią wprawić obsługę w osłupienie

Pracownicy hoteli robią wiele, żeby dogodzić wymagającym gościom. Jednak niektórzy mają tak nietypowe zachcianki, że nawet osoby, które pracują wiele lat w branży hotelarskiej, przecierają oczy ze zdumienia. Jedna z sieci hoteli postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, o co dziwnego prosili jej klienci.



Wyobraźnia niektórych nie zna granic. A kiedy w grę wchodzą uczucia i miłość do drugiej połówki, zaczyna się prawdziwe szaleństwo i wodze puszczają fantazji. Jedno z pytań do obsługi hotelu brzmiało: "Czy możecie napełnić wannę gałkami lodów o różnych smakach? Ma to być prezent na 40. urodziny mojej żony."