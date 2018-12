Nietypowy kemping wystawiony na sprzedaż. Tu ubrania są zbędne

Na kempingu panują zawsze określone zasady. W przypadku KatiKati jest ich niewiele, a w zasadzie jest tylko jedna. Każda osoba, która chce tu wypoczywać musi lubić naturyzm. "Nagie" obozowisko szuka właśnie nowego właściciela.

Kemping Katikati Naturist Park położony jest w Nowej Zelandii. Obejmuje powierzchnię 5,7 ha, a na jego terenie znajdziemy domki letniskowe, przyczepy kempingowe i dwadzieścia miejsc na namioty. A wszystko to z myślą o turystach, którzy lubią nagość. Nie tylko z tego kraju, ale o nudystach z całego świata. Co roku odwiedza go tysiące osób, które kochają zrzucać z siebie ubrania i nie wstydzą się pokazywać swojego ciała.

Miejsce to jest wyposażone w liczne udogodnienia. Wczasowicze mają do dyspozycji m.in. saunę, basen i pole do minigolfa. Oczywiście są też prysznice, choć przebieralni brak. Jednak w przypadku tego kempingu nie powinno to szczególnie dziwić.