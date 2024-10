Niezwykłe miasto dostępne z Polski. Będzie hit na wiosnę

Włochy to jeden z tych kierunków, do którego Polacy chętnie wyjeżdżają nie tylko na wakacje, ale i na przedłużone weekendy. Krótki czas przelotu, atrakcyjne ceny i przede wszystkim dolce vita – czego trzeba więcej, by odpocząć? Od przyszłego roku oferta na ten kierunek będzie jeszcze bogatsza – od maja z Warszawy będzie można polecieć do Genui.