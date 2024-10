Każdy chce mieć zdjęcie na tej plaży. Instagram vs. rzeczywistość

Dla osób, które widziały ją tylko na Instagramie, rozczarowaniem może być ciemny piasek z dużą ilością kamieni i tłumy, które na plaży obecne są przez cały rok. Wiele osób przychodzi tam tylko po to, by zrobić zdjęcie - wystarczy dobrze się ustawić, by wyglądało tak jakby plaża była pusta lub po prostu przyjść wieczorem.