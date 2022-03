Niezwykłe miejsce w Helu. Szprotkowe lody to tu przysmak

To właśnie te foki mogą oglądać turyści. Jednym z zadań foczego stada był rozród, a naszym – uwalnianie przychówku do naturalnego środowiska. W ciągu dwudziestu lat udało nam się wypuścić do Bałtyku 50 szczeniąt, które przyszły na świat w Helu. Pięcioro stałych mieszkańców to jednak niejedyne foki, jakimi się zajmujemy.