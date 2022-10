Izrael zmienia przepisy wjazdowe. To dobra wiadomość

Zasady wjazdu do Izraela

Przypomnijmy, że by wjechać do Izraela należy mieć paszport ważny przynajmniej przez 6 miesięcy. Przy wjeździe otrzymuje się potwierdzenie przekroczenia granicy. To zezwolenie na wjazd i pobyt w postaci biletu z danymi osobowymi z paszportu, kodem kreskowym oraz okresem pobytu, który ustaliła straż graniczna. To dowód na legalne przebywanie w kraju, który należy okazać np. w hotelu czy podczas wynajmowania samochodu. Dokument należy zachować do momentu wyjazdu z Izraela.