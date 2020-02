Niezwykłe plemię z Etiopii. Mieszkają w domach w kształcie głów słoni

Etiopia jest krajem bardzo urozmaiconym, ojczyzną ponad 80 różnych plemion i grup etnicznych żyjących według prastarych zwyczajów. To skarbnica wiedzy, swoista studnia bez dna, dla tych, którzy szerzej interesują się rdzennymi kulturami, ale również tych, którzy chcą zobaczyć, jak żyje miejscowe społeczeństwo. Przekonała się o tym Alicja Kubiak.

Zarówno północ, jak i południe kraju zamieszkują różnorodne szczepy, często o całkiem odmiennych tradycjach. Szczególnie ciekawe jest południe kraju, gdzie możemy spotkać wiele kultur. Do tych najbardziej znanych należą Hamerowie, Mursi czy Karo.

Takie plemiona jak Daasanach czy Dorzie są mniej znane, mniej popularne turystycznie. Chociaż niesłusznie, ponieważ ich tradycje i zwyczaje są również interesujące. Będąc w Etiopii warto zajrzeć i do ich wiosek.

Plemię Dorzie jest niezwykle ciekawą grupą etniczną Etiopii. Żyją w górach Gugie na wysokości 2800 m n.p.m. Ich teren to niecałe 30 km kw. powierzchni, przy jeziorze Abaya, niedaleko miasta Arba Mynch. Znaczna wysokość powoduje, że klimat zdecydowanie odbiega od standardu afrykańskiego. Dni są tu dość chłodne i wilgotne, a ranki często witają mgłą.

Historia ich plemienia pokazała, że kiedyś byli to bardzo mężni wojownicy, budzący postrach sąsiadów. Na przestrzeni lat wyciszyli się jednak znacznie i obecnie zajmują się rolnictwem oraz tkactwem. Jest to bardzo spektakularna i niezwykła przemiana, która nieczęsto zdarza się wśród rdzennych plemion.

Domy te na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo delikatnie, ale w rzeczywistości są bardzo wytrzymałe i trwałe. Mało tego, wyglądają też bardzo ciekawie i są wielką atrakcją dla turystów. Dorzie twierdzą, że budują takie kształty, po to, żeby upamiętnić wspaniałe zwierzęta, które kiedyś żyły na tych terenach.

Budowle są całkiem spore, bo osiągają wysokość nawet do 12 m. Stawia się je na szkielecie z bambusa i pokrywa liśćmi ynset, tzn. fałszywego bananowca, kluczowej rośliny w ich życiu.

Domy do użytku nadają się nawet przez 80 lat. Ciekawostką jest to, że chaty takie mogą być swobodnie przenoszone z miejsca na miejsce, dzięki solidnemu bambusowemu szkieletowi. Przenoszone są głównie wtedy, gdy pojawią się termity, które są niebezpieczne, gdyż podgryzając konstrukcję powodują, że domy te systematycznie się obniżają.

Dach wymieniany jest średnio co 20 lat. W środku mieszkają nie tylko ludzie, ale również zwierzęta gospodarstwa domowego, głównie krowy, gęsi i kury, które oddzielone są tylko cieniutką ścianką od reszty domowników. Takie rozwiązanie jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, zwierzęta ogrzewają domowników swoim ciepłem, co jest niezwykle cenne przy dość niskich temperaturach w nocy. Ponadto same mają w nocy zapewnione w miarę ciepły i suchy kąt, a poza tym w ten sposób zwierzęta są chronione przed złodziejami, gdyż kradzieże bydła są tu na porządku dziennym.