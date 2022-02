Niezwykłe zjawisko na niebie. Astrologowie nazywają je "świętem miłości"

Koniunkcja planet związana jest z ich wędrówką wokół słońca. Dochodzi do niej kiedy są one w jednej linii z obserwatorem, czyli "łączą się" na niebie. Choć jest to powszechne zjawisko, to niektóre koniunkcje bywają bardziej intrygujące niż inne. Tak jest właśnie w przypadku koniunkcji Marsa i Wenus, połączonej z pełnią Księżyca w Lwa.