Niszczycielski huragan w turystycznym raju. Najgorsze przed nami

W środę 3 lipca br., kiedy w Polsce było ok. godziny 11, huragan znajdował się około 300 km na południowy wschód od Kingston, stolicy Jamajki. Wiatr wiał wówczas z prędkością 230 km/godz. Beryl osłabł już z najwyższej piątej do czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona, co nie zmienia faktu, że wciąż może wyrządzić wielką tragedię.