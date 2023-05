Noc Muzeów 2023. Takie atrakcje zdarzają się tylko raz w roku

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana zaprasza na "Noc Rzemieślników". Zwiedzający będą mogli zajrzeć do pracowni teatralnych i zobaczyć to, czego nie widać na co dzień. Dowiedzą się między innymi: po co tapicerom żabki, gdzie jest teatralna jaskółka i dlaczego oświetleniowcy opiekują się szczeniakami.