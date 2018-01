Nowa polityka bagażowa w Ryanairze. O czym trzeba wiedzieć?

Będziesz niebawem lecieć na pokładzie linii Ryanair? Pamiętaj, irlandzki przewoźnik zmienia zasady przewozu bagażu, które wchodzą w życie w poniedziałek 15 stycznia 2018 r. Chodzi m.in. o liczbę walizek, jakie pasażer będzie mógł zabrać na pokład samolotu.

Choć kilka miesięcy temu Ryanair obniżył opłatę za przewóz bagażu ze 150 do 105 zł, a limit bagażu rejestrowanego został podniesiony z 15 do 20 kg, nie wszystkie zmiany są na korzyść pasażerów. Od 15 stycznia wejdą w życie nowe zasady dotyczące liczby zabieranych ze sobą walizek.

Jedynie pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład (priority), a więc Plus, Flexi Plus & Family Plus będą podróżowali z 2 bagażami podręcznymi na pokładzie: normalnym, o wymiarach 55x40x20 cm i wadze do 10 kg, oraz małym - 35x20x20 cm.