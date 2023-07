Nowa trasa FlixBusa z Polski. Tego kraju jeszcze w ofercie nie było. Szykuje się hit?

Pierwsza zielona linia do Finlandii będzie realizowana wraz z estońskim operatorem promowym Tallink. Pozwoli to pasażerom połączyć podróż autobusem z przeprawą promem na tym samym bilecie, co oznacza, że mogą oni pokonać całą tę trasę dokonując jednej rezerwacji. Bilety na to połączenie są już dostępne.