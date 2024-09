Nowa trasa z polskiego lotniska. Aż sześć połączeń w tygodniu

Dlaczego warto odwiedzić Lyon?

To trzecie co do wielkości miasto Francji, wyprzedzone przez Paryż i Marsylię, ma wiele do zaoferowania. Zachwycająca architektura, klimatyczne bulwary nad Rodanem i Saoną, a także malownicza starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to jeszcze nie wszystko.