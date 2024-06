Nowa wakacyjna miłość Polaków. Tanie loty i pogoda pewna przez cały rok

Polacy kochają Maltę

W ubiegłym roku Maltę odwiedziły aż trzy miliony turystów. Polacy byli na piątym miejscu, ale wszystko wskazuje na to, że mają nową wakacyjną miłość, bo według najnowszych danych Urzędu Statystycznego Malty za okres styczeń-kwiecień 2024, Polacy są już trzecią europejską narodowością (po Brytyjczykach i Włochach), która najliczniej odwiedziła ten śródziemnomorski kraj. Było nas ponad 81 tys. osób, a to oznacza wzrost o ponad 80 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r.