Nowe jezioro na mapie miasta. Gdy inne wysychają, to się napełnia

Intensywne deszcze spowodowały wzrost poziomu wody w rzece Łynie.

- Do tego bobry podziurawiły wał przeciwpowodziowy i dzięki temu nadmiar wody z Łyny wpłynął do osuszonej kiedyś Płocidugi, co sprawiło, że to jezioro znowu zaczęło być widoczne w terenie - powiedział PAP prof. Stanisław Czachorowski, ekolog i hydrobiolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.