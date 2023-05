Karmuszka, dzyndzałki, maść czarownic i lekarstwo na ból duszy. Wyprawa po warmińskie przysmaki

- Tradycje warmińskie bardzo często odwołują się do wierzeń i legend z tego terenu, dlatego stworzyliśmy coś takiego, co przyciąga uwagę klientów i bardzo szybko stało się ulubioną przystawką w naszym menu – opowiada Tomasz Szmitkowski, właściciel tradycyjnej restauracji Cudne Manowce w Olsztynie, należącej do Sieci Kulinarnego Dziedzictwa Warmia, Mazury, Powiśle. - Maść czarownic do latania kiedyś istniała naprawdę, tworzona była na bazie korzenia pewnej rośliny (mandragory – przyp. red.) i miała właściwości halucynogenne. Osoby, które się nią nasmarowały, miały wrażenie że umieją latać. Nasza wersja nie posiada tej cechy, no i nie wcieramy jej w skórę, tylko smarujemy nią pajdy chleba, ale i tak stała się w naszym regionie bardzo popularna.