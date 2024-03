Lekarstwo na ból duszy. Słodka pamiątka z Olsztyna

Skąd ten "królewiecki"?

Można by się zastanawiać, jak to się stało, że olsztyńskim przysmakiem i pamiątką z Warmii staje się coś, co w nazwie ma określenie "królewiecki"? Aby to wyjaśnić, trzeba na chwileczkę pochylić się nad historią warmińskich ziem. W przeszłości Olsztyn leżał na terenie Prus Wschodnich. Podobnie jak Królewiec, który był stolicą tej prowincji. Jako stolica, Królewiec nadawał ton okolicznym terenom i miastom.