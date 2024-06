Nowe odkrycie w Egipcie. Odnaleziono mumie

Ten 106-milionowy kraj, pogrążony w kryzysie ekonomicznym, liczy na ożywienie branży turystycznej, która obejmuje ok. dwa mln miejsc pracy i odpowiada za 10 proc. PKB. Kair oczekuje, że do 2028 r. roczna liczba turystów wyniesie 30 mln. Przed pandemią COVID-19 Egipt co roku gościł ok. 13 mln odwiedzających.