Dopłacają do każdego turysty. Liczą na tłumy, ale wciąż mają za mało hoteli

Jak podał minister Turystyki i Starożytności Ahmed Issa, tylko o okresie od listopada 2023 do lutego 2024 r. liczba lotów do kurortów turystycznych w Egipcie wzrosła, i to znacznie. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku do Marsa Alam przybyło o 25 proc. więcej samolotów, do Hurghady o 14 proc., a do Sharm el-Sheikh o 12 proc. Wzrosła także liczba pasażerów: o 22 proc. do Marsa Alam, o 13 proc. do Sharm el-Sheikh i o 6 proc. do Hurghady.