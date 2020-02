Nowe połączenia PLL LOT z Rzeszowa. Ruszą przed sezonem

PLL LOT poinformowały, że od wakacji wprowadzają nowe połączenia z lotniska w Rzeszowie. Pasażerowie będą mogli polecieć do Gdańska i Zadaru w Chorwacji.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zlokalizowany w odległości zaledwie 14 km od centrum Rzeszowa. Polski przewoźnik wykonuje z niego obecnie aż 37 rejsów tygodniowo do Warszawy oraz sezonowe bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do Nowego Jorku.

Teraz PLL LOT poinformowały, że rozszerzają ofertę o dwa atrakcyjne połączenia wakacyjne – do Gdańska i Zadaru - chorwackiego miasta nazywanego często "małym Rzymem". - Już wkrótce z podrzeszowskiej Jasionki będzie można polecieć nad Bałtyk, bo ruszają loty do Gdańska. Od lat rozwijamy naszą współpracę z regionem partnerskim w Chorwacji, czyli Żupanią Zadarską. Teraz do Zadaru będą bezpośrednie loty. A przecież Bałtyk i Chorwacja to dwa najchętniej wybierane miejsca na wakacyjny wypoczynek Polaków. Bardzo cieszę się z tych możliwości – dodaje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.