Nowe połączenie z Polski. "To historyczny dzień"

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska i jedno z pięciu połączeń z Polski do stolicy Korei Południowej będziemy od listopada realizować z Wrocławia. W 2022 roku liczba pasażerów korzystających z rejsów do Seulu wyniosła 142 tys. a w 2023 roku prognozujemy, że będzie to już ponad 200 tys., wliczając w to samoloty startujące z Portu Lotniczego Wrocław - wskazała wiceprezes PLL LOT Katarzyna Piskorz.